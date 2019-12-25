Гуцериев присутствует на встрече президента с крупным бизнесом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев приглашен на традиционную встречу президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, передает корреспондент ТАСС.

Гуцериев не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы об обысках в офисах группы.

Президент России Владимир Путин в среду принимает в Кремле представителей российских деловых кругов. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

О "Сафмар"

Ранее "Сафмар" опроверг сообщения о вызове бизнесмена Михаила Гуцериева, контролирующего группу "Сафмар", на допрос к следователю МВД. Холдинг также опроверг сообщения ряда СМИ о проведении обысков в его квартирах и офисах.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).