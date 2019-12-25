Гордеев: раздельный сбор мусора станет главной задачей реформы обращения с ТКО в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Внедрение раздельного сбора мусора во всех населенных пунктах РФ станет главной задачей реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду.

"Главная задача в следующем году - это наладить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах страны", - сказал Гордеев.

По его словам, с нуля будет создаваться новая отрасль экономики, при этом показатели проекта за 2019 год перевыполнены.

"Предусматривалось создание около 3 миллионов тонн по обработке твердых коммунальных отходов и около 2,3 миллиона тонн мощностей по утилизации. Перевыполнено по обработке вдвое. В регионах введены в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации, на завершающей стадии находятся еще 9 объектов. Суммарный объем инвестиций составил 32,8 миллиарда рублей", - добавил зампред правительства.

Реформа по обращению с ТКО началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.