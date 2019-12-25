Путин оценил ситуацию в экономике России как удовлетворительную

"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровня находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", - заявил глава государства на встрече с представителями деловых кругов и объединений. По его оценке, "все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать".

Президент также обратил внимание на тот факт, что "сохраняется положительная динамика роста ВВП". "Но, конечно, темпы роста нас устроить не могут, и мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", - подчеркнул глава государства. При этом он отметил реализацию планов по так называемой "регуляторной гильотине". "Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить", - сказал Путин.

Президент считает достижимыми планы увеличения инвестиций в основной капитал в РФ до уровня 25 % ВВП. "Нам нужно довести их в ближайшие года до 25%, а потом и до 27%, в принципе, абсолютно реализуемый показатель, имею в виду, что сейчас у нас 21% с небольшим", - отметил Путин и повторил: "Достижимый абсолютно результат 25%".

Путин признал, что "есть и нерешенные вопросы, сообщив, что в среду обсуждал с членами правительства, губернаторами, представителями общественных организаций, "что сделано по направлению реализации национальных проектов".