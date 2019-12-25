Теневой оборот лекарств в России за время эксперимента по маркировке сократился в 2,5 раза

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Теневой оборот лекарств в России за время пилотного проекта по маркировке товаров сократился в 2,5 раза. Об этом в среду ТАСС заявили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ранее в среду в интервью газете "Известия" глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что за счет маркировки из "серой" зоны были выведены огромные объемы. Однако конкретных цифр не привел.

"За время эксперимента теневой оборот лекарств, по данным регулятора, сократился в 2,5 раза. С отраслями выстроено конструктивное взаимодействие, легальный бизнес заинтересован в прослеживании своей продукции, позволяющей обеспечить защиту репутации и качество предлагаемых потребителям товаров", - сообщили в ЦРПТ.

В пресс-службе оператора добавили, что, помимо гарантии легальности, цифровая технология не приводит к росту цен для конечных потребителей. "Это подтверждено внедрением маркировки сигарет, шуб и данными самих компаний в других отраслях. По ряду недорогих лекарств цены даже снизились, о чем говорят исследования аналитических агентств", - добавили в пресс-службе. Также в ЦРПТ отметили, что в результате маркировки и снижения нелегального оборота должна подешеветь на 3,6% молочная продукция, несмотря на регулярный рост цен с 2005 года, а ежегодная валовая прибыль легальных производителей, как ожидается, увеличится на 46 млрд рублей. "По данным Euromonitor, в молочной отрасли в 2005-2018 годы цены выросли на 30-76% (на сыр - 76%, на молоко - 49%)", - добавили в пресс-службе.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.