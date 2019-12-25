РЭЦ подготовил меры по адресному сопровождению несырьевых экспортеров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр подготовил и считает необходимым принять ряд мер по адресному сопровождению несырьевых экспортных проектов, которые должны повысить эффективность действующих мер поддержки. Об этом сказал ТАСС глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

По его словам, в настоящее время РЭЦ выявил около двух тыс. экспортных проектов, которые готовы реализовывать российские предприятия. "Однако для того, чтобы они перешли в стадию практической реализации и внесли заметный вклад в увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, необходимо предпринять целый ряд мер по их адресному сопровождению. РЭЦ подготовил целый комплекс мер, в том числе связанные с повышением эффективности существующих мер господдержки, и надеется, что в ближайшее время они будут приняты", - сказал он.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, призвал сделать более эффективными меры стимулирования экспорта, а также указал на то, что план роста экспорта промышленной продукции в 2019 году не выполнен почти на $8 млрд.

Решения, принятые на Совете, по мнению Слепнева, должны дать толчок улучшению координации экспортной деятельности на федеральном и региональном уровнях. "Мы рассчитываем, что состоявшийся совет по нацпроектам даст новый импульс экспортной политике на всех уровнях. И хотел бы особо подчеркнуть, что регионы должны внести не менее значимый вклад, потому что именно в регионах сосредоточены и сами предприятия, и рабочие места", - считает Слепнев.

По оценкам РЭЦ, всего несырьевой неэнергетический экспорт обеспечивает порядка 5 млн рабочих мест, из них порядка 200 тысяч задействованы в проектах, которые получили прямую поддержку Российского экспортного центра.

Подробнее о результатах российских экспортеров в 2019 году читайте в интервью Андрея Слепнева в четверг, 26 декабря, на портале Futurerussia.gov.