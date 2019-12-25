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Счетная палата выявила нарушения на 447 млн рублей при господдерже отраслей АПК в ЮФО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила в Минсельхозе РФ и Минсельхозпроде Ростовской области нарушения на 447 млн рублей, а также нарушения, требующие прокурорского реагирования, при проверке использования средств господдержки, направленных регионам Южного федерального округа в 2017-2019 годах, следует из отчета контрольного ведомства, опубликованного в четверг.

"По результатам контрольного мероприятия в Минсельхозе России и Минсельхозпроде Ростовской области выявлены нарушения федерального и регионального законодательства на общую сумму 447 млн рублей, а также нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, в Минсельхозе РФ выявлены нарушения на 380,5 млн рублей, в том числе "системные нарушения <…> условий предоставления субсидий в 2019 году на сумму 345,24 млн рублей". Речь идет в том числе о нарушениях при предоставлении бюджету Ростовской области субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму более 129 млн рублей, а также субсидии на мелиорацию земель сельхозназначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в сумме 216,2 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что Минсельхозом РФ не направлены требования к органам исполнительной власти Ростовской области и Крыма по возврату в федеральный бюджет средств в связи с неисполнением обязательств по достижению показателей результативности использования субсидий (Крым - 7,27 млн рублей, Ростовская область - 28 млн рублей).

Также проверка выявила недостатки при формировании федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В частности отмечается, что не разработан статистический инструментарий для оценки объема производства в регионах экспортно ориентированной продукции.

"Так, анализ экспортного потенциала Ростовской области показал, что его рост и высокие показатели в значительной степени связаны с экспортом продукции АПК, в том числе произведенной в других субъектах РФ. Так, валовый сбор зерновых в Ростовской области в 2018 году составил 10,7 млн тонн. При этом регионом, по данным ФТС России, было экспортировано 20,4 млн тонн, или в 1,9 раза больше", - отмечается в документе.

Нарушения в Ростовской области

В Минсельхозпроде Ростовской области Счетной палатой выявлены нарушения на общую сумму 66,5 млн рублей, "в том числе с признаками ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Минсельхозпрода РО и причинения ущерба государству на сумму 46,6 млн рублей".

В частности, выявлены факты предоставления 25 сельхозтоваропроизводителям господдержки с превышением предельно допустимого размера возмещения затрат на гидромелиоративные мероприятия на общую сумму 51,2 млн рублей, нарушения при предоставлении господдержки на производство и реализацию шерсти трем главам КФХ на общую сумму 2,22 млн рублей, а также факты "неправомерного предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе в заниженных размерах, в нарушение действующего законодательства, на сумму 4,71 млн рублей". Кроме того, контрольное ведомство выявило "системные нарушения" при предоставлении грантовой поддержки в 2017-2018 годах на общую сумму 15,16 млн рублей.

В контрольном ведомстве также констатировали, что по восьми из 20 видов предоставляемых субсидий "в Ростовской области отмечается высокая концентрация субсидий от 60 до 100% у ограниченного количества получателей господдержки - от одного до трех".

При этом господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций, констатируют в Счетной палате.

"В частности, некоторые организации, являясь крупнейшими получателями субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это 62% от общего объема, или почти 1 млрд рублей, по итогам 2018 года либо не завершили плановую реализацию инвестпроектов, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности (ООО "Донбиотех", ООО "Донская усадьба"). Например, в отношении ООО "Евродон-Юг", получившего господдержку порядка 400 млн рублей, начата процедура банкротства", - отмечается в отчете.

При этом аудиторы счетной палаты также обратили внимание на то, что банкротство ООО "Евродон-Юг" как крупнейшего производителя мяса птицы (на него приходилось более 40% общего объема производства в регионе) привело к снижению ожидаемого эффекта господдержки на развитие животноводства области в целом. "По итогам 2018 года показатель госпрограммы Ростовской области "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий" не был достигнут и составил 95,5%", - говорится в отчете.

О проверке

Проверка проводилась с июля по ноябрь 2019 года Счетной палатой РФ совместно со Счетной палатой Ростовской области. Как следует из отчета, Ростовская область была выбрана субъектом проверки как регион, входящий в топ-10 общероссийского рейтинга по производству основных сельскохозяйственных продуктов (за 2018 год), занимающий лидирующие позиции по производству пшеницы, подсолнечника, зерновых и зернобобовых, яиц, молока, овощей, а также как крупнейший экспортер продукции сельского хозяйства.

По данным Счетной палаты, за 2017-2018 годы на развитие подотраслей растениеводства и животноводства в рамках госпрограммы субъектам, входящим в состав ЮФО, было направлено более 27,8 млрд рублей, из них Ростовской области - 7,47 млрд рублей (26,9% от объемов финансирования ЮФО). За 10 месяцев 2019 года регионам ЮФО на эти цели было направлено более 8,4 млрд рублей, Ростовской области - 1,3 млрд рублей.

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