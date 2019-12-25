Новак заявил о возможном снижении доли государства в "Россетях" в 2022 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак сообщил о возможном снижении доли государства в компании "Россети" в 2022 году через механизм допэмиссии акций. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК, опубликованном в четверг.

"Что касается "Россетей", для привлечения инвестиций обсуждается возможность снижения доли государства в капитале компании в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций", - сообщил Новак, отвечая на вопрос о плане приватизации компаний на 2020-2022 годы.

Министр энергетики добавил, что компании "РусГидро" и "Транснефть" в среднесрочной перспективе не планируется включать в план приватизации.

В начале ноября глава "Россетей" Павел Ливинский сообщил, что считает целесообразным в случае принятия решения о приватизации компании сначала провести допэмиссию акций. По его словам, контроль государства над компанией должен быть сохранен.

О приватизации "Россетей"

Минфин России 6 ноября предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации ряда компаний, в том числе "Россетей". Ранее глава Минэнерго Александр Новак, комментируя предложение Минфина по "Россетям", говорил, что приватизация компании нецелесообразна до принятия решений по регуляторной и нормативной базе, пока "Россети" сильно недооценены.

Капитализация "Россетей", по расчетам компании, к 2025-2030 годам может вырасти в пять раз - до 1 трлн руб.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%.

Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей. Он состоит из 198 млрд 827 млн 865,141 тыс. обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тыс. привилегированных акций номиналом каждая 1 рубль.

План приватизации

Правительство России 25 декабря одобрило план приватизации на 2020-2022 годы. Доли госучастия в других компаниях ТЭК, таких как "Роснефть" и "Газпром", менять не планировалось, поэтому внесение этих компаний в план не рассматривалось, сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом ранее отмечалось, что программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания".

По итогам заседания правительства Минэкономразвития сообщило, что план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный кабмином 25 декабря, предусматривает снижение доли государства в "Совкомфлоте", ВТБ, НМТП.