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Эксперты: в России самые дешевые тарифы с безлимитным мобильным интернетом

Согласно результатам исследования агентства Content Review, в среднем стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, тогда как в России - 602,5 рубля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России является наименьшей среди 50 стран с самым большим ВВП. Об этом говорится в исследовании тарифов на услуги передачи мобильной связи, которое провело информационно-аналитическое агентство Content Review (текст есть в распоряжении ТАСС).

В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи - как пакетные, так и с безлимитным интернетом, была рассчитана средняя стоимость 1 Гб и зафиксированы средние тарифы на безлимитный интернет. В результате по стоимости 1 Гб Россия заняла шестое место (средняя стоимость 1 Гб в мире составила 187 рублей, в РФ - 37,3 рубля), но по безлимитному тарифу Россия удержала первое место среди исследуемых стран. В среднем стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 3181 рубль, в России - 602,5 рубля.

"Средняя стоимость безлимитных тарифов значительно выросла за счет запуска в развитых странах, где операторы позиционируют безлимиты как премиальный продукт и если используют их в конкурентной борьбе, то в крайне ограниченном режиме, чтобы не уничтожить высокий ARPU [средняя выручка на одного пользователя] абонентов. В развивающихся странах, где безлимитные тарифы используются как элемент конкуренции и демпинга, стоимость безлимитов стремительно снижается", - прокомментировал руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.

При этом отмечается, что стоимость 1 Гб значительно снизилась во всех странах в связи с тем, что операторы развитых стран увеличивают ARPU за счет предложения более объемных (от 10 Гб) пакетов трафика, что снижает стоимость 1 Гб, но увеличивает затраты абонентов в целом.

Для расчета стоимости 1 Гб брались тарифы с включенным трафиком до 13 Гб, в каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших национальных операторов для столичных регионов. Итоговая стоимость переводилась в рубли по курсу ЦБ РФ на 23 декабря 2019 года. Список стран был сформирован в первом исследовании "Индекс гигабайта", выпущенном в 2016 году, на основе данных по размеру ВВП. Охваченную финансовым кризисом Венесуэлу в 2019 году заменила Румыния.

Теги
РумынияВенесуэлаРоссия
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