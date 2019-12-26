Рыбопромышленники на Дальнем Востоке намерены в 2020 году увеличить добычу минтая

ТАСС, 26 декабря. Рыбопромышленники на Дальнем Востоке рассчитывают в следующем году увеличить добычу минтая. Объем допустимого для следующего года улова составил 1,8 млн тонн, сообщил в четверг ТАСС президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

"Ситуация [по прогнозам на будущий год] благоприятная - запасы минтая находятся в здоровом устойчивом состоянии. На следующий год объем допустимого улова минтая на Дальнем Востоке установлен в объеме 1,8 млн тонн (немногим больше, чем в 2019 году). Основные районы промысла неизменны - Охотское море, западная часть Берингова моря, Восточная Камчатка и Курилы", - сказал Буглак.

Как рассказал заведующий лабораторией минтая и сельди Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Евгений Овсянников, в 2020 году промысловый запас будут составлять особи урожайного и среднеурожайного поколений, большинство которых будут половозрелыми. В такой ситуации, как правило, результативный лов минтая можно вести с первых чисел января у южной оконечности Камчатки и в северо-западной части Охотского моря, в районе банки Кашеварова. Ожидается, что в этих районах будет встречаться преимущественно крупноразмерный минтай.

В уходящем году, по словам Буглака, рыбопромышленники добыли на Дальнем Востоке свыше 1,7 млн тонн минтая. Это больше прошлогодних показателей. Нарастить добычу удалось, несмотря на большое количество штормов и обилие льдов в основном районе промысла - Охотском море, на акваторию которого приходится более половины всего выловленного в России минтая. Справляясь с трудностями, рыбаки почти полностью освоили квоты, выделенные на Охотское море.

В западной части Берингова моря, где также добывают минтай, промысловая обстановка на протяжении всей путины была благоприятной, отмечался высокий улов крупной рыбы, и рыбаки уже к концу октября освоили квоты на 95%.

Рост объемов переработки

Переработка минтая также постепенно развивается, растут объемы выпуска филе из этой рыбы. "Учитывая, что общий допустимый улов на 2020 год остался на уровне 2019 года, даже немного вырос, мы ожидаем, что и объем производства будет высоким. С уверенностью можно говорить об ускоренном росте производства филе и фарша минтая морской заморозки в 2020 году. Этому будет способствовать размерный состав улова, а также хороший спрос на продукцию глубокой переработки на внутреннем и внешнем рынках" - сказал Буглак.

На внутренний рынок рыбопромышленники за девять месяцев 2019 года поставили 96 тыс. тонн мороженого минтая и 15 тыс. тонн филе минтая морской заморозки. По итогам года ассоциация ожидает увеличения отгрузок на внутренний рынок в сравнении с 2018 годом. Как отметил Буглак, на внутреннем рынке растут поставки филе и снижаются поставки мороженого минтая, поэтому драйвером для расширения потребления становится развитие рыбопереработки. "Доля минтая российского производства на внутреннем рынке превышает 90%, он занимает 9-10% в среднестатической рыбной корзине россиян - около 2 кг на человека", - добавил президент ассоциации.

Для развития рыбопереработки в России реализуется специальная программа инвестиционных квот, в рамках которой запланировано строительство 15 траулеров-процессоров и семи береговых заводов переработки минтая. Объем инвестиций, по данным Буглака, превысит 200 млрд рублей. Введение в строй этих мощностей принципиально изменит структуру выпускаемой продукции: к 2025 году мощности по выпуску филе минтая должны составить до 250 тыс. тонн. Соответственно, объем производства мороженого минтая сократится в несколько раз.

Так, в Приморье одна из компаний группы "Доброфлот" построила рыбоперерабатывающий завод, который будет выпускать высококачественное филе минтая и фарш из него. Завод построили под выделение квот на вылов рыбы. Производство планируют сделать безотходным благодаря изготовлению рыбных муки и жира. Завод по переработке рыбы запустили и на острове Шикотан в Сахалинской области, куда также сдают минтай.

Готовность к экспорту

Рыбопромышленники готовы и к увеличению экспортных поставок. Росрыболовство в ноябре со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщало, объем экспорта рыбы и морепродуктов из России за девять месяцев 2019 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей структуре экспорта рыбной продукции, согласно информации Федеральной таможенной службы России, лидером остается мороженый минтай. Объем поставок этой рыбы в 2019 году вырос на 12,6% - до 655,6 тыс. тонн.

"Что касается увеличения объема на экспорт, в этом году мы, наоборот, больше поставляли на российский рынок. <...> Но, я думаю, что рыбаки готовы и больше поставлять, была бы потребность", - сказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов. Потребности в обновлении флота по добыче минтая области, по его словам, нет, так как флот достаточно современный.