Кабмин выделил на подготовку к ЧЕ по футболу более 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении программы подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу, на эти цели выделяется более 3,5 млрд рублей. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждена программа подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Программой определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области продвижения UEFA Евро 2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения UEFA Евро 2020)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Всего по программе на 2019 и 2020 годы выделяются 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд - средства федерального бюджета, а 559 млн рублей выделяются по линии бюджетов субъектов РФ. Ответственным координатором программы определен Минспорт России.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.