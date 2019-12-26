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Nikkei: капитализация Alibaba достигла $570 млрд

Компания заняла первое место по этому показателю на азиатском рынке

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Капитализация интернет-гиганта Alibaba Group превысила $500 млрд, что вывело ее на первое место по этому показателю в Азии. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

Аналитики издания отмечают, что тенденция роста стоимости акций технологических компаний в азиатском регионе будет сохраняться в следующем году. Рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд, что на 60% выше аналогичного показателя годом ранее. В то время как у Amazon рост рыночной капитализации составил за прошедший год 20%.

В мировом рейтинге Alibaba Group расположилась на седьмом месте - на одну строчку ниже, чем Facebook с капитализацией $588 млрд. В этом году Alibaba Group провела вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, в ходе которого привлекла $12,3 млрд.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.

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