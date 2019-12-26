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Торговая война

Орешкин допускает ослабление торгового конфликта США и Китая в первой половине 2020 года

Министр экономического развития считает, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином развернуло негативный тренд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Согласование первой фазы торговой сделки между США и Китаем окажет позитивное влияние на мировую экономику. При этом в 2020 году можно ожидать некоторого успокоения конфликта этих стран, хотя разногласия между ними носят долгоиграющий характер, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Орешкин отметил в интервью телеканалу RT, что торговое соглашение между США и Китаем несколько развернуло негативный тренд, который наблюдался в течение года, однако это согласие является временным. "Мы считаем, что проблемы между США и Китаем по своей природе очень долгоиграющие. Мы увидим больше конфликтов не только в области торговли, они могут произойти и в других областях в течение следующих нескольких лет. Возможно, следующий год, особенно его первая половина, будет более спокойным, что, конечно, позитивно для мировой экономики, а Россия - часть мировой экономики", - сказал он.

Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил, что соглашение подпишут в начале января, скорее всего, торгпреды обеих стран, а не главы государств. По словам чиновника, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Теги
СШАРоссияКитайОрешкин, Максим СтаниславовичТорговая война
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