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Кабмин разработает дорожные карты по не готовым к приватизации крупным активам

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что в случае с компаниями, которые уже готовы к сделкам, будет осуществлен "максимально быстрый выход". Речь идет о 2020-2021 годах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разработает дорожные карты для крупных государственных активов, которые требуют длительной работы по возможности их приватизации. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Там, где у нас есть крупные активы, с которыми еще нужно активно и много работать, для того чтобы даже создать возможность приватизации, выхода их на публичные рынки в принципе - подстройка корпоративного управления, выстраивание отношений на правильных принципах с государством, субсидии, которые получают некоторые компании. Вот по этим компаниям будем делать дорожные карты, планы по поводу того, какие вопросы нужно рассмотреть, чтобы мы в принципе могли рассматривать вопрос привлечения частных инвесторов в эти активы", - сказал он.

При этом глава Минэкономразвития отметил, что в случае с компаниями, которые уже готовы к сделкам, будет осуществлен "максимально быстрый выход - это 2020-2021 годы".

Программа приватизации до 2022 года предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1 168 иных объектов.

В Минэкономразвития подчеркивают, что приватизация рассматривается не как источник дополнительных средств бюджета, а как инструмент для структурных изменений в экономике. У программы три ключевые задачи: повышение конкуренции, привлечение компаниями денег на развитие (в том числе путем допэмиссии) и повышение качества корпоративного управления.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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