Ростех будет поручителем в сделке "Аэрофлота" по SSJ 100 по гарантии остаточной стоимости

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выступит поручителем в рамках сделки с "Аэрофлотом" по поставке самолетов Sukhoi Superjet (SSJ 100) по гарантии остаточной стоимости, сообщили ТАСС в госкорпорации и Минпромторге.

"Поручителем в рамках сделки с "Аэрофлотом" будет выступать Ростех. Бюджетные средства не предусмотрены", - сообщили в пресс-службах министерства и Ростеха. По словам их представителей, гарантия предполагает возможность продажи самолетов за 40% от первоначальной стоимости через 12 лет.

"Механизм гарантии остаточной стоимости позволяет повысить рыночную привлекательность самолета, подтверждает ликвидность техники. Гарантия дает уверенность приобретателю, что через 12 лет самолет можно будет гарантировано ремаркетировать", - отметили в Ростехе и Минпромторге.

Механизм гарантии остаточной стоимости предполагает гарантию покупателю возможности продать самолет через определенный срок за фиксированный процент от цены покупки.

Газета "Ведомости" сегодня сообщила, что банки отказывались финансировать покупку SSJ 100 без гарантии Ростеха. По данным источников издания, в настоящее время один самолет стоит около $33 млн, то есть вся заказанная "Аэрофлотом" партия будет стоить около $3,3 млрд, а Ростех даст гарантий выкупа примерно на $1,3 млрд.

В октябре председатель ВЭБ.РФ. Игорь Шувалов говорил журналистам, что госкорпорация развития профинансирует поставки "Аэрофлоту" в лизинг 100 самолетов SSJ. Шувалов назвал сделку сложной и требующей капитала для ВЭБ и ликвидности, ее объем составляет $3,8 млрд. Воздушные суда должны поставляться начиная уже с конца 2019 года по 2026 год, уточнил он.