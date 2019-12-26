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Расходы на модернизацию ДВЖД в 2019 году увеличились в 1,3 раза

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в 2019 году увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и составил более 65 млрд рублей, сообщила  пресс-служба ДВЖД.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМа и Транссиб) в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т - на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года.

"Объем инвестиционной программы в этом году в границах Дальневосточной железной дороги был увеличен в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом и составил более 65 млрд рублей. На следующий год планируется увеличение объема инвестиций более чем в два раза", - сообщила пресс-служба.

На эти средства была проведена работа более чем на 1,3 тыс. объектах, из них на 114 - в рамках проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей". Модернизация БАМ и Транссиба продолжится до 2025 года, она предусматривает укладку вторых путей и электрификацию участка Волочаевка - Советская Гавань, строительство станций и разъездов в Тындинском регионе, развитие инфраструктуры на подходах к морским портам.

"В 2020 году предстоит произвести значительное обновление подвижного состава: до конца первого квартала свыше 200 принципиально новых, инновационных пассажирских вагонов будут введены в состав 15 поездов № 99/100 сообщением Владивосток - Москва, а освободившимися вагонами укомплектуют пассажирские поезда регионального значения", - добавили в пресс-службе. Грузооборот на ДВЖД в 2019 году вырос на 3,2%, в следующем году компания "Российские железные дороги" ставит перед дальневосточными железнодорожниками задачу увеличить этот показатель еще на 7,5%.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ - Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Якутии. В зоне ее обслуживания находятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный округ - свыше 40% территории России. Дорога занимает одно из ведущих мест в транспортировке экспортно-импортных грузов, доля которых составляет более 30% от общего объема перевозок экспортных грузов России, и свыше 25% транзитных перевозок грузов других государств.

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РоссияДальний Восток
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