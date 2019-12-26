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Торговая война

КНР выразила протест правительству США из-за ограничения прав китайских компаний

В Китае подчеркнули, что документ оказывает сдерживающее воздействие на закупки китайской продукции и ужесточает санкции в отношении компаний

ПЕКИН, 26 декабрь. /ТАСС/. Китайские власти считают, что недавно утвержденный военный бюджет США на 2020 год ограничивает права компаний КНР, и выражают в связи с этим решительный протест. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы обратили внимание, что в тексте уже принятого оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2020 год содержится множество пунктов, ущемляющих интересы китайских предприятий. Мы выражаем в связи с этим решительный протест, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Мы считаем, что этот бюджетный документ оказывает сдерживающее воздействие на закупки китайской продукции, ужесточает санкции в отношении компаний КНР. Таким образом, американская сторона на государственном уровне грубо вмешивается в регулярную коммерческую деятельность наших предприятий".

По словам Гао Фэна, тем самым Вашингтон нарушает правила равноправной свободной торговли, подрывая безопасность глобальных цепочек поставок. "Мы требуем, чтобы США проявили уважение к принципам рынка, перестали прибегать к мерам, которые опираются на предрассудки и понятия времен холодной войны <...>, отказались от ошибочных действий и создали условия для нормальной деятельности китайских предприятий", - подытожил представитель.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. В нем предписывается следить и за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражая поддержку протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена усиливать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем проведения совместных учений и продажи вооружений. Кроме того, в документе содержатся пункты, касающиеся торговой сферы и, по мнению китайской стороны, "ущемляющие права предприятий КНР".

Теги
СШАКитайТорговая война
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