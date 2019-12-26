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Топилин заявил, что в 2020 году безработица сохранится на уровне 4,5-4,7%

Серьезных изменений в ситуации с безработицей быть не должно, считает министр труда и социальной защиты

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Безработица в 2020 году сохранится на низком уровне и не превысит 4,5-4,7%, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы 4,5-4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он так и сохранится", - сказал он.

Министр отметил, что никаких серьезных изменений в ситуации с безработицей быть не должно. "Наша задача заключается в том, чтобы правильно поработать с работодателями - как мы можем ускорить процесс внедрения профессиональных стандартов, новых требований к профессиям. Что касается уровня безработицы, я не вижу никаких рисков и опасений", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы за январь-сентябрь этого года опустился до 4,6% и достиг самого низкого показателя в современной истории России. Минтруд сообщал, что численность безработных составит по итогам 2019 года 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года. Влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда будет минимальным в 2019-2020 годах, однако с 2021 года численность занятых россиян увеличится, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, опубликованном на сайте Минтруда. С 2021 года после стабилизации рост занятости будет обеспечен не только вовлечением населения в экономическую деятельность, но и снижением уровня безработицы с 4,6% в 2019 году до 4,5% в 2022 году.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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