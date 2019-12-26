Топилин: порядка 800 тысяч семей в РФ получают финансовую поддержку на третьего ребенка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 800 тыс. семей в связи с рождением третьего ребенка получают финансовую поддержку в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Поддержка третьего ребенка - порядка 800 тыс. семей с детьми пользуются этой мерой поддержки, и тоже этот охват увеличивается", - сказал он.

По словам министра, такую же поддержку за первого ребенка с 2018 года получает порядка 540 тыс. семей. Со следующего года принято решение увеличить охват семей, которым будет оказана такая помощь. "Пособия на детей на первого ребенка будут платиться не до полутора лет, а до трех лет. <...> Когда принималось это решение, мы действительно очень долго эту тему обсуждали, потому что [нужно] не только первые полгода поддерживать семью, но и значительно больший период. Такое решение принято, федеральный бюджет на эти цели в следующем году предусмотрел более 100 млрд рублей дополнительно", - сказал Топилин.

Он напомнил, что охват пособиями на первого и второго ребенка также будет расширен. По словам министра, сегодня их получают семьи со среднедушевым доходом до полутора прожиточных минимумов, а с 1 января 2020 года такие пособия будут получать семьи со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов. "Мы рассчитываем, что охват увеличится с 45% семей до 70%. Фактически две трети семей будут участвовать в этой программе. Это ответ на тот демографический вызов, на то снижение рождений, которое мы сейчас наблюдаем", - добавил он.

По его словам, увеличивается число регионов, где будут выплачиваться пособия на третьего ребенка, "сейчас таких регионов 65". "Со следующего года <...> все регионы Уральского федерального округа и все регионы Сибирского федерального округа войдут в эту программу, независимо от того, какой там коэффициент рождаемости", - заключил он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.