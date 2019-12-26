На переобучение женщин в отпуске по уходу за детьми будут выделять 2 млрд рублей в год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы повышения квалификации и переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, по нацпроекту "Демография" с 2020 года составит 2 млрд рублей федеральных средств ежегодно. Об этом сообщил в четверг глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью телеканалу Россия-24.

"Со следующего года по 2 млрд рублей каждый год на протяжении действия нацпроекта ["Демография"] - это до 2024 года - Федерация будет выделять субъектам на программы повышения квалификации и переобучения тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком", - сказал Топилин.

По его словам, направление программы будут выбирать сами женщины. "Мы исходим из того, что во время отпуска по уходу за ребенком женщина теряет квалификацию - просто жизнь идет вперед, а навыки надо восстановить. Либо это просто восстановление прошлых навыков в связи с тем, что изменились условия работы. Либо это связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы", - отметил министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - Топилин.

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" включает в себя переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; создание дополнительных мест для детей до трех лет как в организациях, так и у частных предпринимателей, которые занимаются деятельностью по уходу и присмотру за детьми. В частности, в негосударственных детских садах планируется создать не менее 8,6 тыс. групп дошкольного образования.