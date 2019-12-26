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Кабмин утвердил выплаты в 1 млн рублей врачам, впервые приехавшим на работу в ЗАТО

Специалист должен проработать в закрытом административно-территориальном образовании в течение пяти лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому врачи и фельдшеры, впервые приехавшие на работу в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), будут получать единовременную выплату в размере 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что медицинским работникам (врачам, фельдшерам), впервые прибывшим (переехавшим) на работы в ЗАТО, обслуживаемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров", - сказано в тексте документа.

Поясняется, что для получения денег, медработник и медорганизация заключают договор о предоставлении выплаты, согласно которому специалист обязуется работать там в течение пяти лет со дня подписания документа. Кроме того, врач или фельдшер обязуется вернуть ФМБА часть выплаты за неотработанное время в случае истечения трудового договора ранее пятилетнего срока, перевода на другую должность, дополнительного профобучения и призыва в армию.

"Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации... утвердить порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФМБА в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период", - отмечается в документе.

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