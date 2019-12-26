Huawei опровергла информацию о целевой финансовой помощи со стороны правительства Китая

ТАСС, 26 декабря. Технологическая компания Huawei в четверг опровергла публикацию газеты The Wall Street Journal об особой финансовой поддержке со стороны правительства КНР.

25 декабря американское издание опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что правительство КНР предоставило Huawei $75 млн в виде субсидий, кредитов и налоговых льгот. Газета утверждала, что предполагаемая финансовая поддержка компании якобы позволила ей поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке.

"Издание The Wall Street Journal вновь опубликовало ложные сведения о Huawei, - отмечается в заявлении компании, размещенном на ее странице в Twitter. - В этот раз нелепые обвинения совершенно игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские работы, способствующие развитию инноваций и технологической сферы в целом".

В заявлении Huawei указывается, что ее "отношения с правительством Китая ничем не отличаются [от взаимодействия властей с] любой другой частной компанией, работающей в КНР". При этом в Huawei признали получение правительственных субсидий со стороны Пекина, но отвергли наличие "особого подхода" властей КНР к компании. "Каждое технологическое предприятие имеет право на получение определенных субсидий, если оно соответствует необходимым требованиям", - отмечается в заявлении. По данным Huawei, за последние 10 лет 90% оборотного капитала компании стали результатом ее деловой деятельности.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах. Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах.