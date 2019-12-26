Роскачество с 1 января начнет проверки минеральной питьевой воды

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскачество с 1 января 2020 года начнет проверки минеральной питьевой воды. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Роскачество будет проводить исследование минеральной питьевой воды уже с 1 января. Поэтому будем ожидать результатов, я думаю, что к концу I квартала", - сказал он.

Говоря о начале добровольной маркировки минеральной и питьевой бутилированной воды, министр напомнил, что эксперимент также запланирован на январь следующего года. "Для этого нормативный акт должен выйти. Это постановление правительства, которым должна быть внесена категория минеральной воды и питьевая вода. Я рассчитываю, что это будет в январе сделано", - сказал Мантуров.

Министр отметил, что пока Минпромторг согласовывает этот документ с федеральными органами исполнительной власти, а затем в январе внесет в правительство. По его словам, планируется, что эксперимент продлится девять месяцев.

Ранее Мантуров говорил, что по итогам эксперимента будет принято решение о его продолжении или назначена дата ввода обязательной маркировки бутилированной воды.

По данным заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, Реваза Юсупова, уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Как показывает мировой опыт, маркировка также позволяет повысить собираемость налогов: в Бразилии за первые два года (2008-2010) после введения маркировки безалкогольных напитков и пива собираемость налогов выросла на 20%, или $806 млн, добавил он.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.