МТС Банк подключился к мгновенным переводам Сбербанка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк подключил к сервису мгновенного перевода денег по номеру телефона на банковские карты своих клиентов еще одно кредитное учреждение - им стал МТС Банк. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сбербанка.

"Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны клиентам МТС Банка", - сообщили в пресс-службе.

К системе мгновенных переводов Сбербанка уже подключены Tinkoff, Проинвестбанк, Совкомбанк, СДМ Банк и ряд других банков, а также клиенты Web Money и сетей салонов "Евросеть" и "Связной".

"Для совершения денежного перевода на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Перевод с карты [МТС Банка] можно сделать в терминалах МТС Банка. Минимальная сумма перевода составляет 10,01 рубля, максимальная - 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом комиссия будет взиматься в размере 1,5% от суммы платежа, минимальный размер комиссии составит 90 рублей, сообщили в пресс-службе.

"Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. И мы рады приветствовать в ней нашего нового партнера - МТС Банк. Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит сделать переводы за пределами Сбербанка для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри. Теперь клиенты МТС Банка смогут легко переводить средства клиентам Сбербанка, зная только номер телефона получателя", - цитирует пресс-служба управляющего директора дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка России Оксану Синельник.