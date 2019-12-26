{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МТС Банк подключился к мгновенным переводам Сбербанка

При переводе будет взиматься комиссия в размере 1,5% от суммы платежа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк подключил к сервису мгновенного перевода денег по номеру телефона на банковские карты своих клиентов еще одно кредитное учреждение - им стал МТС Банк. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сбербанка.

"Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны клиентам МТС Банка", - сообщили в пресс-службе.

К системе мгновенных переводов Сбербанка уже подключены Tinkoff, Проинвестбанк, Совкомбанк, СДМ Банк и ряд других банков, а также клиенты Web Money и сетей салонов "Евросеть" и "Связной".

"Для совершения денежного перевода на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Перевод с карты [МТС Банка] можно сделать в терминалах МТС Банка. Минимальная сумма перевода составляет 10,01 рубля, максимальная - 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом комиссия будет взиматься в размере 1,5% от суммы платежа, минимальный размер комиссии составит 90 рублей, сообщили в пресс-службе.

"Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. И мы рады приветствовать в ней нашего нового партнера - МТС Банк. Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит сделать переводы за пределами Сбербанка для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри. Теперь клиенты МТС Банка смогут легко переводить средства клиентам Сбербанка, зная только номер телефона получателя", - цитирует пресс-служба управляющего директора дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка России Оксану Синельник.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Совкомбанк планирует приобретение "Либерти страхование"
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС