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ФАС оштрафовала импортера Philips на 2 млн рублей

Штраф назначен за координацию цен на смартфоны Philips S309, S307 и S337

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус", являющееся официальным импортером продукции Philips, на 2 млн рублей за координацию цен на смартфоны Philips S309, S307 и S337. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены сотрудники компании, которые осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.

В ходе рассмотрения дела "Сангфей СЕС Электроникс Рус" оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа, подчеркнули в ведомстве.

"В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи техники: примерами могут послужить дела в отношении Apple, LG и Samsung. Именно незаконная координация экономической деятельности весьма распространена в сфере ретейла бытовой техники. В связи с этим ФАС осуществляет систематический контроль за этими рынками", - прокомментировал замглавы ФАС Андрей Цариковский.

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