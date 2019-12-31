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В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

В частности, ставки акцизов на тихие вина увеличились с 18 рублей до 31 рубля за литр

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.

Ставки акцизов на тихие вина увеличились с 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за литр. Ставка акциза на виноград, использованный для производства вина, составит теперь 30 рублей за 1 тонну. Акциз на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло - 31 рубль за литр продукции.

Согласно новому закону, производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

Одновременно ставка на алкоголь с долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, или дистиллятов) поднимается с 523 рублей до 544 рублей за 1 литр, ставка на аналогичную продукцию с долей спирта ниже 9% - с 418 рублей до 435 рублей за 1 литр.

Ставка на сидр, медовуху, пуаре, а также на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% повышается с 21 рубля до 22 рублей за 1 литр, на пиво крепостью выше 8,6% - с 39 рублей до 41 рубля за 1 литр.

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Россия
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