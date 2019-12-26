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Путин: производство продуктов под "зеленым" брендом может стать преимуществом РФ на рынке

Президент подчеркнул, что продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что производство экологически чистых продуктов питания может стать конкурентным преимуществом РФ на глобальных рынках. Об этом он заявил на заседании Госсовета.

"Производство и продвижение продуктов под российским "зеленым" брендом, я об этом, кстати, и в послании говорил, - это мировая тенденция и у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества. Экологически чистое, качественное и безопасное продовольствие таким может быть на глобальных рынках для нас, и его безусловные конкурентные преимущества нужно усиливать", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции. По его мнению, важное значение имеют перспективные исследования в области селекции и в растениеводстве, в животноводстве, в разработке новых кормов. Должны быть приняты исчерпывающие меры по обеспечению ветеринарной безопасности, добавил Путин.

"В целом, определяющим для нас остается принцип устойчивого развития, а это нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях, ресурсосбережение, приоритет экологически чистых аграрных технологий, не разрушающих наш природный потенциал в ущерб будущим поколениям", - заключил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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