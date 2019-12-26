{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4%

В последний раз колебания такого масштаба наблюдались в феврале 2017 года, отмечается в сообщении Банка России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре увеличилась до 9,4% с 8,7% в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

"Согласно опросу, проводимому ООО "инФОМ" по заказу Банка России, в декабре 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев увеличилась до уровня октября текущего года, составив 9,4% (+0,7 п.п.)", - сказано в комментарии.

Медианная оценка ожидаемой в ближайший год инфляции также повысилась после снижения в течение предыдущих четырех месяцев - до 9% с 8,3%. Отмечается, что в последний раз колебания такого масштаба наблюдались в феврале 2017 года.

Оценки месячного роста цен в декабре практически не изменились по сравнению с ноябрем. В декабре респонденты, как правило, больше говорили о значительном росте цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том числе молочные продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, рыбу, бензин, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи.

Анализ по медианной оценке строится на основе выбора респондентами того или иного числового интервала, в котором находится или будет находиться инфляция. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Правительство России может разрешить перевозку детей на автобусах старше 10 лет
Транспортные средства должны отвечать всем техническим требованиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС