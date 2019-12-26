Якутское УФАС раскрыло два картеля с контрактами по поставке продуктов детского питания

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Якутское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России раскрыло деятельность двух картелей на рынках по поставкам детского питания и лекарственных препаратов, сообщается на сайте ФАС России в четверг.

"Компании "Детский рядъ", "Энфа Трэйд" и "Альбатрос" заключили антиконкурентное соглашение при участии в 26 закупках по поставке продуктов детского питания в государственные учреждения Республики Саха (Якутия), Ульяновской области и Астраханской области. Общая начальная цена контрактов составила 658 млн рублей. Также был раскрыт медицинский картель - ООО "Фармбаза", ООО "Мед-Маркет", ООО "Регион Столица" и трех индивидуальных предпринимателей при участии в более чем 140 торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму около 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

УФАС по Якутии установило, что медицинский картель действовал в республике в 2016-2018 годах при поставке медикаментов и расходных материалов в бюджетные медицинские учреждения.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. рублей для руководителей организаций. Материалы по обоим картелям будут переданы в правоохранительные органы.