Авиакомпания Hainan Airlines открыла прямые рейсы из Хайнаня в Москву

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Hainan Airlines выполнила первый рейс в аэропорт Шереметьево из Хайкоу (столица Хайнаня). Об этом говорится в пресс-релизе аэропорта.

"Регулярные прямые рейсы по новому маршруту Хайкоу - Москва (Шереметьево) - Хайкоу совершаются один раз в неделю по четвергам (прилет в 00:20 мск, вылет в 02:20 мск). Пассажиры авиакомпании обслуживаются в Терминале E. Рейсы выполняются на современном лайнере Airbus A330-300", - говорится в сообщении.

На борту пассажирам предлагаются горячее питание и напитки, а также встроенная система развлечений.

"Дополнительным плюсом прямого перелета на Хайнань для россиян является безвизовый режим с возможностью пребывания на острове до 30 дней. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться удобными стыковочными рейсами из Москвы в Таиланд, Австралию и Сингапур через Хайкоу", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания Hainan Airlines основана в январе 1993 года в провинции Хайнань. Авиакомпания также выполняет рейсы из Пекина в Москву и Санкт-Петербург.