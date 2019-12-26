ФАС признала HeadHunter виновным в ограничении использования ПО для подбора персонала

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис HeadHunter виновным в нарушении закона о защите конкуренции в связи с тем, что компания ограничивала использование стороннего программного обеспечения по подбору персонала. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В середине апреля ФАС возбудила дело против HeadHunter по жалобе разработчика софта по автоматизированному подбору персонала. По информации ФАС, у клиентов HeadHunter (работодатели, кадровые агентства) наблюдались проблемы во время поиска работы через сайт hh.ru. Компания, ссылаясь на собственные условия использования сервиса, блокировала работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала, а взамен предлагала собственный сервис с похожим функционалом.

Кроме того, HeadHunter препятствовал организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных, утверждают в ФАС.

Претензии касались еще двух сервисов по подбору персонала - Superjob и Rabota.ru. Однако в сентябре ФАС прекратила дела против них в связи с отсутствием нарушений.