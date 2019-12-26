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Путин заявил, что дельные предложения Госсовета по развитию села должны быть исполнены

Президент подчеркнул, что почти 40% россиян так или иначе связаны с работой на селе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что полезные предложения, прозвучавшие в четверг на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села, будут воплощены в жизнь.

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Подводя итоги совещания, глава государства поблагодарил его участников за активную работу. "Это говорит о том, что вопрос, который рассматривается, действительно является важным, затрагивает интересы всей страны, практически всех регионов Российской Федерации. Он важен для большого количества наших граждан - почти 40% граждан страны так или иначе связаны с работой на селе", - сказал Путин.

По его мнению, "есть огромный потенциал для развития". "Вопросов много, проблем много, но есть и предложения, как эти вопросы и проблемы решать. Я очень рассчитываю на то, что мы подготовим по результатам работы дельные, хорошие, исполняемые предложения, но рассчитываю и на то, что они будут исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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