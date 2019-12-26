Второй терминал международного аэропорта Хайкоу будет сдан в эксплуатацию в 2020 году

ХАЙКОУ /Китай/, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по расширению международного аэропорта города Хайкоу - Мэйлань - будут завершены к апрелю следующего года, а второй терминал будет сдан в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщила газета " Наньхайван ".

"В настоящее время мы рассматриваем 13 апреля 2020 года в качестве важного целевого срока, к которому планируем полностью завершить строительство и начать работы по испытанию летного поля, чтобы сдать проект в эксплуатацию в 2020 году", - приводит издание слова главного инженера проекта Ван Чжэня. По ее данным, в настоящее время ведутся работы над отделкой внутренних помещений, а оборудование систем обработки багажа, кондиционирования воздуха, лифтов, посадочных рукавов уже установлено.

Второй терминал аэропорта Мэйлань будет оборудован отдельной взлетно-посадочной полосой длиной 3,6 км. Это позволит воздушной гавани принимать такие самые крупные пассажирские лайнеры в мире, как Airbus A380. Кроме того, строители должны завершить прокладку двух параллельных рулежных дорожек, построить стоянки для самолетов, а также две дороги между северным и южным летными полями. Стоянка нового терминала рассчитана на 61 воздушное судно, причем 35 из них будут парковаться в ближней зоне у здания аэровокзала. Кроме того, второй терминал будет оснащен тремя отдельными системами для осуществления посадки самолетов по приборам, что позволит снизить число отложенных и отмененных рейсов в условиях тумана, плохой видимости и непогоды.

Международный аэропорт Мэйлань был открыт в 1999 году и является крупнейшей воздушной гаванью острова Хайнань. В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 6,81% в годовом выражении и достиг 24,12 млн человек. Работы над проектом второй очереди расширения аэропорта Мэйлань начались в ноябре 2015 года. После ввода в эксплуатацию второго терминала пассажиропоток воздушной гавани планируется постепенно увеличить к 2025 году до 35 млн пассажиров.

В этом году из аэропорта Мэйлань авиакомпании начали выполнять рейсы в Кучин (Малайзия), Осаку (Япония), Алма-Ату (Казахстан), Мандалай (Мьянма) и Сиануквиль (Камбоджа). Авиаперелеты из Хайкоу осуществляются более чем по 40 международным и региональным направлениям.