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Глава Удмуртии предложил разработать программу по поддержке льноводства в РФ

По словам Александра Бречалова, в 2019 году в регионе благодаря мерам поддержки отрасли увеличился объем выращивания семян

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента РФ Владимира Путина в четверг предложил разработать специальную программу по развитию промышленного льноводства в России.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность и дать поручение по разработке реализации специальной программы по развитию промышленного льноводства. Мы в этом смысле готовы с Министерством промышленности и торговли принять самое активное участие и выступить пилотным регионом", - сказал Бречалов, обращаясь к президенту.

По словам главы региона, в Удмуртии в 2019 году благодаря мерам поддержки отрасли увеличился объем выращивания семян.

"Мы в 2018 и 2019 годах в пилотном режиме с коллегами из "Льняного союза" и со специалистами посмотрели на возможность некоторых наших предприятий, благодаря национальным проектам поддержали их выделением средств на покупку техники и уже получили очень хорошие результаты. Например, по выращиванию семян в 2018 году у нас было чуть больше 1,5 центнеров с гектара, в этом году уже 7 центнеров с гектара. Это говорит о том, что техника и технологические компетенции - это ключевое препятствие для развития направления", - добавил глава Удмуртии.

По его словам, данное направление является перспективным, так как даже в Удмуртии льноводы не в полной мере удовлетворяют потребности рынка.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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