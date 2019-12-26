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Сельское хозяйство

Жириновский призвал привлекать соотечественников из-за рубежа для развития фермерства в РФ

Чиновники этому препятствуют, заявил лидер ЛДПР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья могли бы заниматься сельским хозяйством в России, но чиновники этому препятствуют. Об этом в четверг на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента РФ Владимира Путина заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он привел в пример староверов, которые приезжали в Россию со своими семьями с целью начать развивать хозяйство. "Они приезжают с детьми, в хорошей одежде русской, - сказал Жириновский. - А куда пойти? Что делать? Чиновник его не зовет. Из Австралии, Аргентины приехали, походили, походили - уехали".

"Наши соотечественники все поедут. Полно русских на Украине, поедут. Им паспорта не дают, их не приглашают, они с удовольствием будут возделывать землю, но мы же их оставляем там", - продолжил Жириновский.

Лидер ЛДПР также предложил восстановить понятие "помещик". "Молодой парень, хочешь быть миллионером? Вот тебе большой дом - это твоя усадьба, - сказал он. - Вот тебе зерно, работай, производи, чтобы был стимул". Политик при этом указал на необходимость пропаганды работы на селе.

В своем выступлении Жириновский также указал на необходимость усиления продовольственной безопасности. "Вы в этом году все арбузы кушали? Все, а я ни одного кусочка, потому что они все были отравлены нитратами, вы их все съели", - обратился он к участникам заседания. Он призвал создать отдельный орган власти "по борьбе с отравленными продуктами, которые нужно останавливать на подъезде к городам", или поручить эту задачу войскам радиационной, химической и биологической защиты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстралияЖириновский, Владимир ВольфовичАргентинаУкраинаРоссияЛДПР
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