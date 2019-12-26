"Опора России" предложила приравнять производителей сидра к сельхозпроизводителям

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила подумать над созданием проекта закона, который бы приравнивал отечественных производителей сидра к сельхозпроизводителям, что помогло бы им получить существенные меры господдержки. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики.

"Парламентом Российской Федерации был недавно принят революционный закон о виноградарстве и виноделии. И наши виноделы были отнесены к сельскохозяйственным производителям. У нас есть тоже уникальный продукт - это производство сидра из отечественных яблок, а это почти 80 регионов РФ. Если бы принять аналогичный закон о том, что производство сидра (это сельскохозяйственное производство - прим.ТАСС) - они могли бы получать какую-то государственную поддержку. А сейчас, поскольку это акцизный товар, они не получают особо государственной поддержки, и в результате мы пьем сидр иностранного производства, либо [то], что, мягко говоря, сидром не является. То есть разбавленный сок с алкоголем. И мы попросили парламент РФ подумать, чтобы аналогичный закон сделать и по отечественным производителям сидра", - сказал Калинин.

Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ, по сути, приравнивает производителей отечественного вина к сельскохозяйственным производителям, что позволит им после его вступления получать существенные меры государственной поддержки. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда. Закон определяет виды обеспечения правовой охраны винодельческой продукции, а также порядок и способы осуществления саморегулируемыми организациями виноградарей и виноделов общественного контроля в сфере производства и оборота такой продукции.