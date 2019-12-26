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Генпрокуратура усомнилась в соразмерности наказания участнику "лондонского списка" Титова

Апелляцию будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 21 января 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России усомнилась в соразмерности назначенного судом наказания предпринимателю Андрею Каковкину, включенному в "лондонский список" уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена, об этом говорится в письме заместителя Генерального прокурора РФ Леонида Коржинека в адрес Бориса Титова.

"В преддверии рассмотрения апелляционной жалобы защиты участника "лондонского списка" Андрея Каковкина Генеральная прокуратура предложила прокурору Ростовской области "вернуться к вопросу о соразмерности" назначенного наказания", - сообщили в пресс-службе.

Гендиректор ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкин был первым участником "списка Титова", вернувшимся в Россию в феврале 2018 года. Его задержали при въезде в страну, но затем освободили под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

23 октября Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена к трем годам за хищение 10 млн рублей у ООО МКТ. Титов заявлял, что приговор полон юридических недочетов, и это дает защите Каковкина хорошие шансы на его опротестование. Также он отметил, что Каковкин не мог воспользоваться якобы украденными деньгами, так как они были арестованы и сейчас уже возвращены потерпевшему. "В приговоре суд указывал, что Каковкин пытался вывести деньги со счета "по непонятным платежным поручениям и людям, которые даже об этом не знали". Тем не менее, подлинность подписи Каковкина на платежных поручениях не была установлена, а потенциальные получатели средств показывали, что не знают Каковкина, и никогда не имели с ним отношений", - отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Апелляцию будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 21 января 2020 года. "Вместе с тем, прокурору Ростовской области предложено вернуться к вопросу о соразмерности назначенного наказания содеянному, в том числе с учетом фактических обстоятельств дела, согласно которым воспользоваться похищенным Каковкин не смог", - процитировала пресс-служба письмо Коржинека.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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