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Миронов предложил расширить жилищные субсидии для проживающих на селе

Лидер "Справедливой России" также призвал проиндексировать размер материнского капитала для сельских семей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жилищные субсидии семьям, проживающим в сельской местности, необходимо расширить, особенно при рождении второго и третьего детей. С такой инициативой в четверг выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Селу нужны не только общие стандарты, но и локальная привязка мер социальной поддержки семей. В частности, целесообразно расширить права сельских семей на субсидии при решении жилищных проблем, особенно при рождении второго и третьего ребенка", - сказал Миронов.

Лидер справороссов привел в пример поддержку семей в Сахалинской области. "Там приняли специальный закон, в результате которого, если рождается второй-третий ребенок, погашаются [ипотечные] кредиты", - пояснил политик.

В июне 2019 года Госдума приняла закон, дающий право на получение 450 тыс. рублей семьям, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующие дети.

Миронов также призвал проиндексировать размер материнского капитала для сельских семей. "Считаю, что семьям, проживающим на селе и ведущим на селе сельскохозяйственную деятельность, материнский капитал и в этом году, и в следующем обязательно нужно проиндексировать", - отметил он.

Гранты фермерам

Глава "Справедливой России" выступил с инициативой давать гранты фермерам на создание электронных торговых площадок. "Поскольку фермерам и небольшим хозяйствам трудно появиться на полках торговых сетей, нужно через систему грантов поддержать Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, создание электронных торговых площадок в сети Интернет", - считает Миронов.

По его мнению, создание таких интернет-площадок упростит взаимодействие отечественных сельхозпроизводителей и потребителей. "Подобные стартовые программы, инициативы уже есть и работают очень успешно в Подмосковье. Считаю, что такого рода инициативы надо распространять по всей стране. Свежие и экологически чистые продукты должны находить прямой путь к потребителю", - подчеркнул Миронов.

Кроме этого, лидер справороссов поддержал идею вице-спикера Госдумы Сергея Неверова ("Единая Россия") о передаче аграрных научных учреждений в ведение Минсельхоза, назвав существующую систему "бюрократической абракадаброй".

О госпрограмме

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий одобрена правительством РФ в конце мая 2019 года. Объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из бюджета РФ будет выделен 1 трлн рублей.

Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичМиронов, Сергей Михайлович"Единая Россия""Справедливая Россия"Сахалинская область
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