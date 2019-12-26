Путин поддержал предложение установить срок распределения невыделенных долей земли

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал озвученные в четверг на заседании Госсовета предложения губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в числе которых - установление срока распределения невыделенных земельных долей, сохранение ставки НДС на уровне 10% для звероводов и выделение средств на модернизацию объектов мелиорации.

"Хорошо, эти предложения заслуживают того, чтобы их проработать, абсолютно согласен", - сказал президент.

На заседании Госсовета, посвященного вопросам сельхозпроизводства и развития села, Алиханов озвучил проблему невыделенных земельных долей, которая возникла в 1990-е годы. Ранее участки распределялись между работниками колхозов и совхозов. "До сих пор они [земельные доли] не востребованы. У нас нет срока - ни у физических лиц, ни у юридических - до которого они должны были эти доли выделить, и у нас из-за этого порядка 50 тыс. га только в нашем регионе невозможно никак в сельхозоборот ввести. Они висят у банков на балансах, на банкротных предприятиях или еще где-то, но мы ничего с этими землями сделать не можем", - сказал он.

Губернатор предложил установить трехлетний срок, после которого все невостребованные земельные доли должны будут вернуться в муниципальную собственность. "По поручению главы правительства Дмитрия Анатольевича Медведева разрабатывается госпрограмма по активному вовлечению земель в оборот, и в этой связи тоже две просьбы. Первая - это учесть вопросы мелиорации и то, что у нас почти 100% наших объектов капитального строительства в мелиоративном комплексе находятся в неудовлетворительном состоянии, и нам крайне необходимы средства для того, чтобы приводить эту систему в порядок", - добавил губернатор.

Предложения по поддержке звероводов

Еще два предложения губернатора Калининградской области касались поддержки предприятий, занимающихся разведением пушных зверей. В частности, он обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность применения 10% НДС, которая сейчас действует для сельхозтоваропроизводителей, на звероводов. "В противном случае у нас, например, три хозяйства, - они просто прекратят свое существование в следующем году - ставка начинает действовать уже с 1 января", - пояснил губернатор.

Он также попросил Путина дать поручение Федеральной таможенной службе "или может быть, принять какие-то меры в рамках ЕврАзЭС: у нас очень сильный демпинг со стороны азиатских рынков, и та цена, которую заявляют при импорте, она не соответствует действительности".