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ЦБ: рост зарплат и активизация бюджетных трат поддержат совокупный спрос в IV квартале

Статистика показывает, что в ноябре производственная активность в России замедлилась

МОСКВ, 26 декабря. /ТАСС/. Рост зарплат и активизация бюджетных расходов в IV квартале, в том числе в рамках исполнения нацпроектов, окажут поддержку совокупному спросу в экономике России, говорится в материалах Центробанка.

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"Оперативная макроэкономическая статистика за ноябрь указывает на замедление роста производственной активности. <…> В то же время улучшение динамики реальных заработных плат и активизация бюджетных трат в IV квартале 2019 года, в том числе в рамках выполнения национальных проектов, будут оказывать поддержку совокупному спросу", - отмечает регулятор.

Совокупный спрос - это макроэкономический показатель, спрос на конечные товары и услуги всех макроэкономических агентов (домашние хозяйства, фирмы, государство) в определенный промежуток времени и при определенных уровнях цен.

По оценке ЦБ, темп прироста ВВП России по итогам года может сложиться ближе к верхней границе прогноза регулятора - 0,8-1,3%.

"В первую очередь это связано с более высокими, чем ожидалось, годовыми темпами прироста ВВП в III квартале и выпуска базовых видов экономической деятельности в начале IV квартала. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить, в том числе из-за противоречивости опережающих показателей", - добавляют в ЦБ.

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