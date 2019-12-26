Долг петербургского "Метростроя" по зарплате перед работниками превысил 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Общий долг по заработной плате перед рабочими петербургского "Метростроя" и дочерних предприятий превышает 500 млн рублей. Как сообщил журналистам временно исполняющий обязанности генерального директора "Метростроя" Сергей Харлашкин, долги начнут выплачивать в ближайшие дни, задолженность планируется полностью закрыть в январе 2020 года.

"За октябрь у нас 265 млн рублей и такая же сумма за ноябрь. По задолженности - это больше 2 тыс. человек", - сказал Харлашкин.

Он добавил, что деньги на погашение долга начали перечислять уже сегодня. "На сегодняшний день 97 млн рублей уже поступило на счета судебных приставов и поступает на заработную плату, 165 млн рублей сегодня ушло в казначейство, с казначейства сюда. С завтрашнего дня начинаем выплаты заработной платы. Эти две суммы дают полный расчет по октябрь включительно и плюс частично за ноябрь", - сказал он.

Харлашкин также отметил, что завтра в "Метрострое" ждут поступления 45 млн рублей для погашения долгов за ноябрь.

"Таким образом, за ноябрь мы планируем выдать порядка 50% заработной платы", - отметил и. о. руководителя "Метростроя".

По словам Харлашкина, также будут предусмотрены средства для выплаты зарплаты за декабрь текущего года в январе 2020 года. "Я думаю, в январе мы рассчитаемся полностью по долгам", - сказал он.

Долги по зарплате и протесты метростроителей

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. В среду появилась информация о том, что 28 декабря в Москве и Петербурге запланированы митинги метростроителей, они хотят выступить за получение зарплаты и гарантий дальнейшей занятости. Организаторы отмечали, что митинги согласованы с властями.

Гендиректором "Метростроя" ранее был Николай Александров, однако в декабре он был задержан, а затем заключен в СИЗО по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Сумма ущерба от растраты денежных средств, принадлежащих "Метрострою", по данным следствия, составила 178 млн рублей. Исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Харлашкин, ранее занимавший должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.