ЦБ ожидает в IV квартале роста инвестиций в основной капитал в России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает в IV квартале роста инвестиций в основной капитал в РФ в районе 0,6-1%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

"С учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и сохраняющейся в положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале 2019 года оценивается в интервале 0,6-1,0%", - говорится в документе.

В III квартале 2019 года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 0,8%, увеличившись с 0,6% во II квартале. Отмечается, что в данный период происходила активизация капитальных расходов федерального бюджета, тогда как динамика инвестиций частного сектора оставалась отрицательной. Тем не менее, по мере завершения строительства ряда крупных объектов, таких как первый этап прокладки трубопровода "Сила Сибири" и железнодорожного моста в Крым, рост инвестиций в инфраструктуру замедлялся.

В ЦБ также отметили, что опережающие индикаторы инвестиционной активности в ноябре указывают на сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении. "Снизилось производство отечественных товаров инвестиционного назначения, замедлился рост импорта инвестиционных товаров. После увеличения в предыдущие месяцы отмечалось заметное падение железнодорожных перевозок строительных грузов, которое может быть связано с усилением конкуренции с автомобильным транспортом. Кроме того, сказывалось исчерпание эффекта низкой базы прошлого года", - пояснил регулятор в своем материале.

Тем не менее, с учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и сохраняющейся в положительной зоне динамики инвестиционного импорта, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале может увеличиться, добавили в ЦБ.