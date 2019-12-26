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Атрибутика ЧМ-2018 и Олимпийских игр-2014 вошла в шопинг-тренды десятилетия по версии eBay

Как считают аналитики компании, 2016 год "можно смело называть расцветом русской моды"
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Американская интернет-компания eBay проанализировала статистику покупок пользователей по всему миру за период с 2010 по 2019 год и определила самые популярные товары за десятилетие, в число которых вошла атрибутика Чемпионата мира по футболу 2018 года и Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в России. Об этом говорится в исследовании eBay, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Олимпийские игры 2014 года вызвали ажиотаж и среди глобальных покупателей, и среди россиян - в этом году самое крупное спортивное событие принимал город Сочи. Количество проданных товаров по запросу "Сочи" и "Сочи 2014" выросло во всем мире на 535%, а в России - на 418%, по сравнению с 2013 годом", - говорится в исследовании.

В 2018 году в России проходил Чемпионат мира по футболу, к которому готовился весь мир. "Согласно статистике eBay, количество проданной фанатской атрибутики выросло на 356%. В России же рост спроса на футбольные товары составил 134%", - говорится в исследовании.

2016 год, по словам аналитиков eBay, "можно смело называть расцветом русской моды". "Именно в 2016 [году] Гоша Рубчинский сделал так, что все самые яркие и популярные зарубежные селебрити появлялись на церемониях в одежде с надписями на кириллице. По запросу "Рубчинский" было продано на 638% больше товаров, чем в предыдущем году", - отмечают аналитики.

Помимо этого, в 2011 году, когда весь мир готовился к свадьбе Кейт Миддлтон и Принца Уильяма - количество проданных товаров, связанных с королевской парой, выросло на 806% по сравнению с предыдущим годом.

Популярные сериалы и фильмы

В 2011, 2012, 2013 и 2019 годах покупателей интересовала продукция по этим фильмам и сериалам: "Гарри Поттер", "Великий Гэтсби" (за 2013 год покупатели потратили на 142% больше, чем в 2012), "Голодные игры" (за 2012 год покупатели приобрели на 643% больше товаров по запросу Hunger Games, чем в 2011), "Игра престолов" (в 2019 году выручка с продаж выросла на 51%), "Мандалорец" (сумма с продаж атрибутики сериала во всем мире увеличилась на 322%, а в России - на 352%).

"Любимая многими со школьных лет история Гарри Поттера подошла к концу в 2011. Летом этого года весь мир увидел последнюю часть фильма с мальчиком, который выжил. Выручка с продаж тематических товаров выросла более чем на 40% относительно 2010 года", - отмечают аналитики.

Популярные персонажи и музыканты

В 2010 году были популярны персонажи компьютерной игры Angry Birds - за период с 2010 по 2011 год количество покупок по запросу Angry Birds выросло на 11 900%. А в 2016 году люди во всем мире вспомнили о любви к японскому сериалу "Покемоны". "Причиной этому послужила одноименная AR-игра для смартфонов, заинтересовавшая охотников за Пикачу и Бульбазаврами. Такой запуск не мог не повлиять на интерес покупателей к тематическим товарам - за этот год количество приобретенных вещей с покемонами выросло на 121% во всем мире, а в России - на 180%", - отмечают аналитики.

"Музыкальная индустрия также не отставала: K-Pop, который сейчас известен уже многим, начал мировую экспансию именно в 2012 году. Фанаты корейских групп скупили на 87% больше товаров, чем за год до этого", - отмечает eBay.

Популярные игрушки, обувь и электроника

В число самых популярных за десятиление товаров по версии eBay вошли кроссовки Yeezy Boost (в 2015 году было продано более 42 тыс. пар, а спустя год это число увеличилось еще на 345%), помпы для увеличения губ (в 2015 году покупатели потратили на этот "инструмент" на 181% больше, чем в 2014), спиннеры (в 2017 году эти игрушки стали резко популярными среди всех возрастных групп, а их глобальные продажи выросли на целых 1113%, а в России - на 669% по отношению к 2016 году), а также слаймы (их продажи в 2017 году увеличились на 458%).

В 2014 году у покупателей были популярны товары по мотивам мультфильма "Холодное сердце", с момента выхода картины выручка с покупок выросла на 954%. В 2018 году на 36% увеличился спрос на акул из Ikea.

Самыми популярными электронными товарами интернет-площадка признала iPad (2010 год) и Xbox One (2013). За год с момента продаж количество приобретенных планшетов выросло почти на 300%. Количество проданных приставок и аксессуаров к ним выросло более чем на 609% за год с момента презентации.

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