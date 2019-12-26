В США индексы обновили максимумы на фоне ожиданий заключения торговой сделки США и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже началась в четверг ростом основных котировок на фоне ожиданий подписания торгового соглашения между США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 54,16 пункта (0,19%) и установился на отметке 28 569,61 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 7,02 пункта (0,22%) и оказался на отметке 3 230,40 пункта. Данный показатель является для него максимальным. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 27,60 пункта (0,31%), до 8 980,44 пункта. Он также обновил максимум.

Индексы S&P 500 и Nasdaq до этого обновляли свои максимумы по итогам торговых сессий 23 декабря. Агентство Reuters увязывает новый рост котировок с оптимизмом, с которым участники торгов ожидают заключения торговой сделки между США и Китаем.

Делегации Китая и США в настоящее время выверяют и корректируют текст соглашения о первом этапе торговой сделки и продолжают контакты по церемонии подписания и дальнейшей работе. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует подписать документ на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отмечал тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Соглашение, о достижении которого было объявлено 13 декабря, является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.