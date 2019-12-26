{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Артамонов: доступ к бюджетным кредитам ускорит процесс развития сел в регионах

В настоящее время финансирование программ развития сельских территорий и сельского хозяйства в регионах кратно отличается

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ускорение развития сельских территорий в регионах возможно за счет доступа субъектов РФ к бюджетным кредитам по аналогии с кредитами, которые в настоящее время предоставляются сельхозпроизводителям и переработчикам продукции, сообщил на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, в настоящее время финансирование программ развития сельских территорий и сельского хозяйства в регионах кратно отличается. Так, Липецкая область по программе развития сельского хозяйства получает ежегодно порядка 5 млрд руб. субсидий, по программе развития сел - 350-400 млн рублей.

"Мы пришли к выводу, что возможно решать задачу диспропорции тремя вариантами. Предоставить субъектам доступ к бюджетным кредитам по типу тех кредитов, которые имеют агропромышленные комплексы, благодаря которым у нас впечатляющие результаты в сельском хозяйстве", - сказал Артамонов.

Решить проблему нехватки финансирования, как отметил Артамонов, также можно за счет наполнения новой программы и актуализации налоговой политики в отношении сельхозпроизводителей.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Атрибутика ЧМ-2018 и Олимпийских игр-2014 вошла в шопинг-тренды десятилетия по версии eBay
Как считают аналитики компании, 2016 год "можно смело называть расцветом русской моды"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС