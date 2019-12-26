Артамонов: доступ к бюджетным кредитам ускорит процесс развития сел в регионах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ускорение развития сельских территорий в регионах возможно за счет доступа субъектов РФ к бюджетным кредитам по аналогии с кредитами, которые в настоящее время предоставляются сельхозпроизводителям и переработчикам продукции, сообщил на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, в настоящее время финансирование программ развития сельских территорий и сельского хозяйства в регионах кратно отличается. Так, Липецкая область по программе развития сельского хозяйства получает ежегодно порядка 5 млрд руб. субсидий, по программе развития сел - 350-400 млн рублей.

"Мы пришли к выводу, что возможно решать задачу диспропорции тремя вариантами. Предоставить субъектам доступ к бюджетным кредитам по типу тех кредитов, которые имеют агропромышленные комплексы, благодаря которым у нас впечатляющие результаты в сельском хозяйстве", - сказал Артамонов.

Решить проблему нехватки финансирования, как отметил Артамонов, также можно за счет наполнения новой программы и актуализации налоговой политики в отношении сельхозпроизводителей.