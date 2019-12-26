Привлечь лучшие кадры. Члены Госсовета обсудили пути эффективного развития села

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в четверг заседание Государственного совета по вопросам эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Глава государства отметил рост производства сельхозпродукции в России, указав не только на вклад агрохолдингов, но и небольших фермерских хозяйств. При этом президент заявил о необходимости улучшения качества жизни на селе, без чего отрасль не сможет должным образом развиваться и выходить на новый уровень.

Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев напомнил о том, что в 2020 году в России начнется реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Другие участники заседания поделились своим видением решения проблем села. Так, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил расширить права жителей села на субсидии при решении жилищных проблем, а его коллега, глава ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым активнее пропагандировать работу на селе, а также восстановить понятие "помещик".

Устойчивая тенденция

Открывая заседание Госсовета, президент РФ сообщил, что производство сельхозпродукции в России за 11 месяцев 2019 года выросло на 4,1%. "В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России", - отметил Путин, добавив, что "даже когда объем ВВП снижался, село выходило в "плюс".

Урожай зерновых в этом году составит, согласно имеющимся оценкам, порядка 121 млн тонн, сказал Путин. По словам президента, в этом году в РФ также рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Он отметил, что ежегодный урожай зерновых свыше 100 млн тонн "становится устойчивой тенденцией". Так, в 2018 году было собрано 113,3 млн тонн, в 2017 году - более 135 млн тонн, при том что рекордный урожай на территории РСФСР в советские времена в 1978 году составлял 127,4 млн тонн.

"По целому ряду основных товарных позиций мы уже перешагнули планку, установленную доктриной продовольственной безопасности", - сказал президент. Он отметил, что, согласно оценкам, в текущем году удельный вес отечественной зерновой продукции на внутреннем рынке составит 99,7%, тогда как в доктрине предполагался показатель 95%. "Сахар - предполагалось [в доктрине] 80%, будет 95,5%. Мясо и мясопродукты - в доктрине ставилась цель 85% рынка, будет 92,6%. Рыбная продукция - планка была 80%, [текущий показатель] будет 82,2%", - перечислил глава государства.

Путин назвал важным постепенное повышение вклада в общий результат не только крупных агрохолдингов, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. Он отметил, что в 2010 году их доля составляла 7,2%, а в текущем году будет 12,9%.

Улучшить качество жизни

Президент России потребовал улучшить качество жизни селян. "Отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос - качество жизни на селе", - подчеркнул глава государства. По его оценке, "сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры" и этот разрыв "особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК". "Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства, - а это, в том числе, водопровод, отопление, газ, система ЖКХ, - чуть более 34%, тогда как в городах - почти 80", - указал Путин.

На его взгляд, "хуже обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью". В качестве одной из наиболее острых проблем он выделил уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. Президент напомнил, что в целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства и задача субъектов Федерации - "завершить подготовку соответствующих региональных программ", которые должны быть приняты к 1 июля 2020 года.

Системной проблемой, продолжил Путин, является низкая заработная плата селян, которая составляет две трети от средней по экономике. "Обращаю на это внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед", - заявил президент, напомнив, что "именно на селе живет больше половины - примерно 53% - граждан с низкими доходами". "То есть, наша приоритетная, общенациональная задача - снижение и преодоление бедности - в значительной степени имеет сельское измерение", - указал глава государства. Он также подчеркнул, что "у аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного, профильного нацпроекта", поэтому их интересы "должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств - четко, предметно скоординированы".

Кроме того, Путин дал поручение продумать меры для снижения стоимости электроэнергии для фермеров. Он напомнил, что для крупных потребителей цена на электроэнергию ниже, так как они потребляют больше. "Ясно также и то, что фермеров надо поддерживать, у них широких возможностей нет, кроме как опереться на государство, надо найти решение", - добавил президент, отметив, что такие решения есть.

Развитие территорий

Патрушев напомнил о том, что с 2020 года в России начнется реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и пожаловался на ее недофинансирование. "В федеральном бюджете на 2020 год на реализацию госпрограммы предусмотрено 35,9 млрд рублей, при этом паспортом госпрограммы утверждена сумма 79,2 млрд рублей. Недофинансирование на 2020 год составляет 43,3 млрд рублей, а на трехлетний период - 327,7 млрд рублей", - сказал он.

Министр напомнил, что госпрограмма разрабатывалась совместно с регионами и поддержана каждым из них. "В целом отмечу, что реализация госпрограммы предусматривает проектный подход, то есть, территория и ее конкретные проблемы будут рассматриваться индивидуально. Мы совместно с регионами, буквально с каждым населенным пунктом, прорабатываем и будем прорабатывать механизмы и инструменты решения его наиболее актуальных вопросов", - сказал он.

В 2020 году начнется реализация уже отобранных проектов в 47 субъектах РФ. "Это около 150 проектов комплексного развития сельских территорий, из которых 104 планируется реализовать всего за один год. Изменения в 2020 году затронут 269 населенных пунктов, где проживают более 1 млн человек", - отметил Патрушев.

Он также сообщил, что совокупный объем поступивших в Минсельхоз заявок по проектам, которые могут быть реализованы в рамках госпрограммы, только на 2020 год составил 132 млрд рублей, что в 1,7 раза больше объема, утвержденного ее паспортом. "Заявки продолжают к нам поступать. Регионы активно готовят проектно-сметную документацию для последующего участия в новой госпрограмме", - добавил министр.

В свою очередь первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что на развитие сельских территорий РФ в 2020 году фактически будет направлено 77 млрд рублей, а в последующие годы - по 70 млрд рублей ежегодно. Он согласился с тем, что в бюджете предусмотрено 33,6 млрд рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Но у нас по другим программам, которые реализуют аналогичные задачи, предположим, "Жилье", "Рынок труда", "Дороги", есть те же самые мероприятия, которые финансируются по сельским территориям. И это уже немаленькие цифры, это уже в следующем году, по нашим оценкам, 77 млрд рублей и по 70 млрд рублей в последующие годы", - подчеркнул замглавы правительства.

Семена, земли и улитки

Глава Минсельхоза сообщил также, что его ведомство по поручению главы российского правительства разрабатывает программный документ, касающийся вопроса вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, так как с этим связан дальнейший рост объемов производства продукции АПК.

При этом, по мнению министра, имеющихся инструментов недостаточно для того, чтобы в ближайшей перспективе сократить объем неиспользуемых земель, который составляет около 44 млн га, из которых 20 млн га приходится на пашню. "Кроме того, увеличение плодородия базируется, в первую очередь, на развитии мелиорации. И эта работа также, на наш взгляд, должна строиться не на единичных мероприятиях, а носить федеральный характер", - отметил Патрушев.

Он сообщил также, что Минсельхоз и Россельхознадзор проанализируют существующую систему ввоза семян для устранения избыточных сложностей при их поставках. "По итогам встречи в Адыгее (президента России Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ - прим. ТАСС) нами принято к исполнению соответствующее поручение", - сказал он, отметив, что пока по отдельным категориям продукции Россия существенно зависит от зарубежного семенного материала.

Сейчас научно-исследовательскую деятельность в сфере генетики и семеноводства ведут четыре научных учреждения, подведомственных Минсельхозу, а также 54 организации в системе Минобрнауки. "Селекция и семеноводство - одна из базовых вещей для АПК, поэтому мы обязаны в ближайшие годы сконцентрироваться на данном вопросе. Для этого, конечно, необходимо централизованное управление и системная поддержка", - считает Патрушев.

Глава Минсельхоза сообщил также, что в перечень сельскохозяйственных видов деятельности будет включено разведение виноградных улиток, что даст возможность фермерам получать меры государственной поддержки. Патрушев пояснил, что Минсельхоз находится в постоянном диалоге с регионами, отраслевым сообществом и бизнесом. "При оптимизации существующих мер господдержки, в том числе мы ориентируемся на запросы участников рынка", - подчеркнул он. "За улиток спасибо", - ответил на это Путин.

23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ президент поддержал идею включения фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом попросил фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток.

Субсидии, гранты и форум-площадка

Выступивший на заседании Госсовета главы партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что необходимо "расширить права сельских семей на субсидии при решении жилищных проблем, особенно при рождении второго и третьего ребенка". Он также выступил с инициативой давать гранты фермерам на создание электронных торговых площадок. "Подобные стартовые программы, инициативы уже есть и работают очень успешно в Подмосковье. Считаю, что такого рода инициативы надо распространять по всей стране", - подчеркнул Миронов.

В свою очередь губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил использовать гранты для сельских предпринимателей для создания малого бизнеса несельскохозяйственной направленности, субсидирования транспортных расходов для промкооперативов и предпринимателей, занимающихся торговлей и снабжением в отдаленных и малочисленных селах.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает необходимым законодательно закрепить право регионов устанавливать на уровне 7% минимальную долю фермерской продукции для реализации в торговых сетях. "При этом указанную площадь или долю должны занимать производители того региона, в котором находится конкретный сетевой магазин", - сказал он. Кроме того, по мнению главы региона, для обсуждения проблем производителей продукции сельского хозяйства необходима постоянная форум-площадка. Никитин предложил провести на Тамбовщине первый всероссийский съезд сельских предпринимателей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своего эмоционального выступления предложил восстановить понятие "помещик". "Молодой парень, хочешь быть миллионером? Вот тебе большой дом - это твоя усадьба, - сказал он. - Вот тебе зерно, работай, производи, чтобы был стимул". Политик при этом указал на необходимость пропаганды работы на селе. Он также высказал мнение, что сельским хозяйством в России могли бы заниматься соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья, но им в этом препятствуют российские чиновники.