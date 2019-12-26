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"Гознак" не согласился с Роспотребнадзором в вопросе "чистоты" банкнот

Наличное денежное обращение в России является очень чистым, отметили в пресс-службе "Гознака"
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Гознак" не согласен с утверждением Роспотребнадзора о том, что банкноты являются "рассадником инфекции". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гознака".

Роспотребнадзор в четверг обратил внимание на возможность заражения гриппом через бумажные купюры или пластиковую карту, которые являются "рассадником инфекции".

"Считаем, что это утверждение некорректно применять к российским банкнотам. <...> Прежде всего, наличное денежное обращение в России является очень чистым. Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние", - подчеркнули в "Гознаке".

Для повышения антимикробных свойств бумаги для банкнот при ее производстве используют специальные добавки-антисептики. "Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии, даже некоторых насекомых. Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности", - сказали в пресс-службе.

В последнее время на отдельные номиналы российских банкнот наносится специальное лаковое покрытие, которое дополнительно защищает изделия от загрязнения, отметили в "Гознаке".

"Однако никакие технологии не повлияют на загрязненность и безопасность банкноты сильнее, чем ее владелец. При использовании и хранении банкнот следует избегать сырости и грязи, а после пользования банкнотами не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены - мыть руки", - подчеркнули в "Гознаке".

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