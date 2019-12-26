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В Молдавии в 2020 году откроют новый аэропорт, чтобы ликвидировать монополию

Нужны небольшие инвестиции, отметил президент республики Игорь Додон

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют к лету 2020 года подготовить аэродром в городе Маркулешты к приему пассажирских самолетов, чтобы ликвидировать монополию Кишиневского международного аэропорта, который был сдан в концессию российской компании Avia Invest SRL. Такое заявление в четверг сделал президент страны Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в эфире телеканала "Первый в Молдове".

"Я думаю, что реально открыть [аэропорт] в Маркулештах в мае. Там военный аэродром был в советское время, а сейчас - свободная экономическая зона. Там отличная взетно-посадочная полоса. Нужны небольшие инвестиции, чтобы открыть пассажирский терминал и модернизировать полосу, чтобы самолеты могли садиться в ночное время", - сказал президент.

По его словам, до конца следующего года власти планируют также найти инвесторов для строительства аэропортов во втором по величине городе Бельцы и на юге страны. Как объяснил президент, цены на обслуживание в аэропорту Кишинева неоправданно высокие.

Единственный в Молдавии пассажирский аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет российской Avia Invest SRL, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Однако, с тех пор в Avia Invest SRL уже несколько раз менялись собственники. Ранее правительство Молдавии высказалось за возврат столичного аэропорта государству, заподозрив прежний кабмин и инвестора в нарушениях. Генпрокуратура Молдавии наложила арест на активы Avia Invest SRL.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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