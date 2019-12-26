Стоимость проезда по карте "Стрелка" в Подмосковье вырастет на 3% с 1 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья по карте "Стрелка" с 1 января 2020 года вырастет на 3%, за одну поездку по карте нужно будет заплатить 35 рублей 46 копеек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по тарифам и ценам Московской области.

"С 1 января 2020 года городские и пригородные тарифы по оплате проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Московской области при оплате картой "Стрелка" проиндексированы на 3% в соответствии с уровнем инфляции. Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 35 рублей 46 копеек плюс 4,48 - 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стоимость одной поездки по транспортной карте "учащегося" и транспортной "льготной" карте составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

"Обращаем внимание, что по предложению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области введено округление расчетных значений тарифов (в большую сторону) для банковских карт с бесконтактной технологией оплаты и транспортных карт иного субъекта Российской Федерации, таким образом стоимость при оплате картой составит 36 рублей", - пояснили в комитете.