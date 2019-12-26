{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стоимость проезда по карте "Стрелка" в Подмосковье вырастет на 3% с 1 января

Стоимость одной поездки по карте составит 35 рублей 46 копеек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковья по карте "Стрелка" с 1 января 2020 года вырастет на 3%, за одну поездку по карте нужно будет заплатить 35 рублей 46 копеек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета по тарифам и ценам Московской области.

"С 1 января 2020 года городские и пригородные тарифы по оплате проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Московской области при оплате картой "Стрелка" проиндексированы на 3% в соответствии с уровнем инфляции. Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 35 рублей 46 копеек плюс 4,48 - 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стоимость одной поездки по транспортной карте "учащегося" и транспортной "льготной" карте составит 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с увеличением на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

"Обращаем внимание, что по предложению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области введено округление расчетных значений тарифов (в большую сторону) для банковских карт с бесконтактной технологией оплаты и транспортных карт иного субъекта Российской Федерации, таким образом стоимость при оплате картой составит 36 рублей", - пояснили в комитете.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе
Сейчас монополия законодательно закреплена за "Газпромом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС