{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергостратегия РФ: водород может стать новым энергоносителем, а России его экспортером

Разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода возможна за счет методов конверсии, пиролиза метана, электролиза, отмечается в документе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водород имеет высокие шансы стать новым глобальным энергоносителем, который создаст вокруг себя свою экономику и будет конкурировать с традиционными энергоресурсами. Так как он производится из газа, то Россия имеет перспективы стать одним из основных его экспортеров, говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители, и сформировать "водородную экономику". Россия обладает значительным потенциалом производства водорода", - сказано в документе.

К 2035 году его экспорт из России может достигнуть 2 млн тонн, в настоящий момент он не производится в промышленных масштабах.

Разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода возможна за счет методов конверсии, пиролиза метана, электролиза, в том числе благодаря локализации зарубежных технологий, уточняется в энергостратегии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Энергостратегия: в РФ могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ
Проект предполагает дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС