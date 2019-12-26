Энергостратегия РФ: водород может стать новым энергоносителем, а России его экспортером

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водород имеет высокие шансы стать новым глобальным энергоносителем, который создаст вокруг себя свою экономику и будет конкурировать с традиционными энергоресурсами. Так как он производится из газа, то Россия имеет перспективы стать одним из основных его экспортеров, говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители, и сформировать "водородную экономику". Россия обладает значительным потенциалом производства водорода", - сказано в документе.

К 2035 году его экспорт из России может достигнуть 2 млн тонн, в настоящий момент он не производится в промышленных масштабах.

Разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода возможна за счет методов конверсии, пиролиза метана, электролиза, в том числе благодаря локализации зарубежных технологий, уточняется в энергостратегии.