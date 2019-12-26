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Кабмин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании процедуры рассмотрения патентов

Отмечается, что услуга по проведению предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет предоставляться заявителям на добровольной основе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании процедуры рассмотрения заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается предоставить Роспатенту возможность осуществления деятельности, связанной с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно или через подведомственное ему учреждение. Также предусматривается совершенствование порядка проведения информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента на изобретение или полезную модель", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает совершенствование порядка проведения информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента. Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы создать условия для проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности компетентными российскими научными и образовательными организациями, аккредитованными в Роспатенте.

Отмечается, что услуга по проведению предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет предоставляться заявителям на добровольной основе, а их стоимость будет определяться научными и образовательными учреждениями. Действующая сейчас процедура информационного поиска сохранится и будет осуществляться Роспатентом, однако сроки рассмотрения заявок, по которым был проведен предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности, и размер взимаемых за их экспертизу пошлин будут снижены.

"Кроме того, предлагается ограничить право заявителя на подачу заявок на изобретение, в отношении которых он освобождается от уплаты пошлины при представлении обязательства об уступке патента. Такое ограничение права связано с участившимися со стороны заявителей случаями злоупотребления правом патентования без уплаты пошлин. Количество заявок, поданных в течение года одним заявителем, в отношении которых заявитель освобождается от уплаты пошлин в порядке, предусмотренном законодательством, будет устанавливаться правительством России", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас юридически значимые действия по государственной регистрации, выдаче патентов и свидетельств, а также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, осуществляются Роспатентом с участием Федерального института промышленной собственности (ФИПСа). Как отмечается в пояснительной записке, на практике возникают затруднения в разграничении функций Роспатента и ФИПСа при предоставлении государственных услуг.

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